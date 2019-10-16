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Плесень и ужасные стены: украинцев возмутило состояние больницы

16 октября 2019, 14:49

Палата в инфекционном отделении в ужасном состоянии и с плесенью

Больница в городе Пологи
Больница в городе Пологи / rayonka

Больница в городе Пологи Запорожской области угодила в скандал. Причиной негодования украинцев стали условия, в которых содержат пациентов.

Так, местная жительница Ирина Товстанвоская опубликовала в группе "ПІК" в Facebook фотографию палаты в инфекционном отделении. На снимках хорошо ужасные, ободранные стены, старая и убитая мебель, а также плесень.

Стоит отметить, что пользователей соцсети очень возмущены таким положением дел в больнице: "Ужас!!! Это больница?! Как там можно лечиться, тем более если еще с ребенком", "И это инфекционное отделение, да там можно и другую подцепить", "Это Пологовская ЦРЛ?" и другие.

В комментарии местной газете Районка главный врач больницы Роман Кравченко объяснил, что капитальный ремонт ни разу не проводился, а администрация медицинского учреждения собственными силами пыталась хоть как-то отремонтировать наиболее проблемные участки. Кроме того, он указал, что отопительную систему ремонтировали три года назад и также собственными силами.

"На последней сессии депутатов райсовета на улучшение ситуации нам выделили 200 тысяч гривен. Сейчас ведутся переговоры с подрядными бригадами, которые могли бы взяться за ремонт. Спешный ремонт нужен в палатах, туалетах, боксах отделения. Но это не решит ситуацию кардинально. Здание требует капитального ремонта. К тому же, это нетипичное помещения для инфекционного отделения, не соответствующих требованиям стандарта нормам", - рассказал Кравченко.

Напомним, что в Запорожье на стадионе одной из школ "шайка" подростков "отметелила" двух девушек, одна из пострадавших получила многочисленные травмы, в частности, лица и рук, и попала в больницу.

больница ремонт Запорожская область
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