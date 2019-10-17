В семье бывшего премьера Украины произошло большое горе: подробности

Арсений Яценюк / Народный фронт

В семье бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка произошло большое горе. Отец украинского политика Петр Яценюк ушел из жизни.

"Политическая партия "Народный фронт" выражает искренние соболезнования Арсению Яценюку в связи со смертью отца", - говорится в сообщении пресс-службы партии Народный фронт.

При этом в политсиле очень тепло отозвались об отце экс-премьера.

"Многие из нас знали Петра Ивановича лично. Он был очень эрудированным и талантливым мужчиной, мужественным и сильным человеком, жизнерадостным и очень хорошим, он заряжал своим оптимизмом и был примером для многих поколений своих студентов Черновицкого государственного университета, в котором преподавал с 1974 года", - отмечается в сообщении.

На момент смерти Яценюку-старшему было 78 лет. Он родился в 1941 году, а в 1968 году закончил исторический факультет Черновицкого университета. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию. Известно, что 2002 году он работал заместителем декана исторического факультета Черновицкого университета.

Напомним, что ранее стало известно о смерти отца Ирина Билык. Певица разместила чуткое видео, на котором ее родители машут руками и целуются.