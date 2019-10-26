"Находятся нелегально": в ООС отреагировали на вооруженных добровольцев в Золотом

Добровольцы в Золотом находятся с оружием нелегально / Facebook/Sashulya Lisova

В штабе операции обьединенных сил отреагировали на нахождение в Золотом вооруженных добровольцев.

На странице в Facebook в ведомстве сообщили, что люди, с которыми сегодня общался Владимир Зеленский, находятся в Золотом с оружием нелегально, и из действия будут оценены с правовой точки зрения.

"В распространенном сегодня в социальных сетях видео президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил", - сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что законом Украины Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, больше известным как Закон об операции Объединенных Сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.

"Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из таких категорий, и поэтому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон о ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка", - написано в заявлении.

Ранее Владимир Зеленский выдыинул требование участникам блокады разведения войск . Позже ветераны из Азова в Золотом ответили Зеленскому.