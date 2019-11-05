Один из пунктов пропуска в Крым закроют: названа причина и даты

Каланчак не будет работать до середины ноября.
Один из пунктов пропуска в захваченный Россией Крым с материковой части Украины временно закроют.
С 7 по 15 ноября будет закрыт контрольный пункт въезда-выезда Каланчак, сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
В ведомстве добавили, что граждан не будут пропускать через КПВВ из-за ремонта, однако другие пункты пропуска на полуостров - Чаплинка и Чонгар - продолжат работу в штатном режиме.
"Для проведения представителями Укрзализныци строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе… руководство регионального филиала Одесская железная дорога обратилось к главе Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан на КПВВ Каланчак", - отметили в Госпогранслужбе.
Напомним, в 2018 году на время военного положения Госпогранслужба приняла решение закрыть въезд в подконтрольный РФ Крым для иностранцев - в Херсонской области админграницу с полуостровом могли пересекать только граждане Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.