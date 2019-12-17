"Аварийная просадка": на мосту Патона в Киеве сегодня ограничат движение

Сегодня вечером на мосту Патона ограничат движение / УНИАН

В Киеве на мосту Патона обнаружена аварийная просадка покрытия, на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.

На мосту во вторник, 17 декабря, ограничат движение с 21:00 до 6:00 понедельника, 23 числа, говорится на странице коммунальной корпорации Киевавтодор в Facebook.

В Киевавтодоре добавили, что движение будет ограничено на одной полосе - крайней правой полосе в направлении левого берега Днепра.

"Работы будем выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение по всем полосам раньше", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева ограничили движение до 26 января 2020 года для проведения массовых мероприятий на Софийской площади. В частности, на транспорте нельзя проехать от Малой Житомирской до Михайловской площади.