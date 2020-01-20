Разведение сил на Донбассе: Пристайко рассказал о новых участках

Вадим Пристайко, глава МИД Украины четко и детально высказался по теме разведения сил на Донбассе.
В самое ближайшее время для разведения сил в Донбассе будут определены три новых участка.
С таким заявлением в понедельник, 20 января, выступил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По словам главы украинской дипломатии они должны иметь гуманитарное направление,
Ранее трехсторонняя контактная группа по Донбассу приступила к обсуждению девяти участков для разведения сил и средств, из них три участка предложил Киев.
Напомним, ранее Вадим Пристайко оценил вероятность избрания кандидатов от боевиков в рамках местных выборов на Донбассе. До этого он высказывался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом.