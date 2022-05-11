В Краматорске оккупанты ударили в склад с аммиаком, людей просят закрыть окна

Войска РФ обстреляли склад с аммиачной селитрой в Краматорске / Фото УНИАН

В результате обстрела российскими оккупантами был поврежден склад с аммиачной селитрой в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба Славянской городской военно-гражданской администрации.

Из-за вероятности попадания аммиака в воздух местных жителей призвали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. Такие ограничения просят соблюдать около суток.

Следует отметить, что по данным местных властей, угроза для жизни жителей Славянской общины отсутствует.

Напомним, вчера в Генштабе сообщили о подготовке российских оккупантов к диверсиям и провокациям на объектах химической промышленности. При этом они намерены обвинить во всем украинских военных.

Чем опасна аммиачная селитра

Аммиачная селитра является чрезвычайно пожароопасной. В случае ее нагрева до 210 градусов аммиачная селитра может загореться из-за окислительно-восстановительных процессов. Если это повторить в замкнутом пространстве - может произойти взрыв.

Кроме того, взрыв селитры может произойти не только от нагрева, но и от сильного удара, в том числе и от ударов взрывной волны.

Во время длительного хранения чувствительность к взрыву аммиачной селитры повышается.

Читайте такжеРФ может применить химическое оружие в Киеве и других регионах-Минобороны

Симптомы отравления аммиачной селитрой

тошнота, рвота;

диарея, которая может привести к сильному обезвоживанию;

вздутие, боль над всей поверхностью живота;

тяжесть в правом подреберье, горечь во рту;

холодный пот;

слабость и головокружение, головная боль.

При сильном отравлении может возникнуть тахикардия, снижается артериальное давление, развивается коматозное состояние.

Первая помощь при отравлении

очищение желудка;

очищение кишечника;

прием адсорбентов;

регидратация.

Другие новости: