В Краматорске оккупанты ударили в склад с аммиаком, людей просят закрыть окна

Местных жителей просят закрыть окна и не выходить на улицу.
В результате обстрела российскими оккупантами был поврежден склад с аммиачной селитрой в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба Славянской городской военно-гражданской администрации.
Из-за вероятности попадания аммиака в воздух местных жителей призвали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. Такие ограничения просят соблюдать около суток.
Следует отметить, что по данным местных властей, угроза для жизни жителей Славянской общины отсутствует.
Напомним, вчера в Генштабе сообщили о подготовке российских оккупантов к диверсиям и провокациям на объектах химической промышленности. При этом они намерены обвинить во всем украинских военных.
Чем опасна аммиачная селитра
Аммиачная селитра является чрезвычайно пожароопасной. В случае ее нагрева до 210 градусов аммиачная селитра может загореться из-за окислительно-восстановительных процессов. Если это повторить в замкнутом пространстве - может произойти взрыв.
Кроме того, взрыв селитры может произойти не только от нагрева, но и от сильного удара, в том числе и от ударов взрывной волны.
Во время длительного хранения чувствительность к взрыву аммиачной селитры повышается.
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Симптомы отравления аммиачной селитрой
- тошнота, рвота;
- диарея, которая может привести к сильному обезвоживанию;
- вздутие, боль над всей поверхностью живота;
- тяжесть в правом подреберье, горечь во рту;
- холодный пот;
- слабость и головокружение, головная боль.
При сильном отравлении может возникнуть тахикардия, снижается артериальное давление, развивается коматозное состояние.
Первая помощь при отравлении
- очищение желудка;
- очищение кишечника;
- прием адсорбентов;
- регидратация.
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