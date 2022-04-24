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Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину

24 апреля 2022, 04:30

Россияне завили, что возле порта "Южный" планируется провокация.

Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину / luhanskaVTS

Минобороны России после ракетного удара по Одессе "анонсировало" применения химвеществ в районе одесского порта "Южный", при этом заранее РФ обвинила в возможной химической атаке спецслужбы Украины.

По информации РИА-новости, россияне завили, что возле порта "Южный" планируется провокация. Об этом якобы свидетельствует то, что украинским правоохранителям и спецслужбам в Одесской области выдали индивидуальные средства защиты.

"Киев может сымитировать ракетный удар российских ВС по базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта в Одессе", - говорится в сообщении.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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