Отравление зарином: как выжить во время химической атаки

Надежным местом защиты при химической атаке является убежище или укрытие.
В понедельник вечером, 11 апреля, появилась информация о том, что оккупанты применили в Мариуполе химическое вещество против украинских защитников и гражданского населения.
Пострадавшие в Мариуполе жалуются на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром. По словам специалистов, это могут быть симптомы отравления зарином.
Как защититься от боевого химического оружия типа зарин
Зарин — это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.
Первые признаки поражения зарином:
- сужение зрачка
- затруднение дыхания
- выделения из носа
- заложенность в груди
- тошнота
- усиленное слюноотделение
Надежным местом защиты при химической атаке является убежище или укрытие.
Если же вы оказались в квартире:
- плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы
- заклейте щели в окнах бумагой или скотчем
- ыключите бытовые приборы и газ
При эвакуации во время химической атаки или аварии следуйте следующим правилам:
- возьмите с собой аптечку
- оденетесь так, чтобы вся кожа была защищена
- скорее всего у вас нет противогаза, поэтому используйте ватно-марлевую повязку, смоченную водой или раствором соды
- покиньте помещение, используя лестницу
- не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи
- не пейте и не ешьте
Как оказать первую помощь
Первая помощь при отравлении зарином заключается в немедленной изоляции человека от источника поражения.
Его нужно также освободить от одежды и обработать слизистые: промыть глаза обычной водой либо слабым 1% раствором бикарбоната натрия.
Если зарин попал на кожу или одежду, используют слабый раствор щелочи для обезвреживания яда.
При этом волосы и ногти, зараженные зарином, необходимо незамедлительно состричь, чтобы уменьшить симптомы.
Если отравление произошло через рот, необходимо в срочном порядке промыть желудок. Для этого используют слабый щелочной раствор и дают выпить активированный уголь.
Ситуация в Мариуполе
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Они будут пытаться оккупировать город Мариуполь. Командование указывало, что захватчики также могут пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.
В Службе безопасности Украины предупреждали о том, что Россия готовит провокацию в Мариуполе с целью обвинения украинских военных в преступлениях, которые совершили оккупанты. Как сказали в спецслужбе, россияне намерены собрать в одном месте тела погибших после обстрелов мариупольцев и представить их как жертв украинских войск.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия на оккупированных районах Мариуполя проводит мобилизацию в российскую армию. Оккупанты хотят использовать мобилизованных для прикрытия вражеской армии в городских боях.
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