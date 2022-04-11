Отравление зарином: как выжить во время химической атаки

Химическое оружие - как спустить / фото РБК-Украина

В понедельник вечером, 11 апреля, появилась информация о том, что оккупанты применили в Мариуполе химическое вещество против украинских защитников и гражданского населения.

Пострадавшие в Мариуполе жалуются на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром. По словам специалистов, это могут быть симптомы отравления зарином.

Как защититься от боевого химического оружия типа зарин

Зарин — это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Первые признаки поражения зарином:

сужение зрачка

затруднение дыхания

выделения из носа

заложенность в груди

тошнота

усиленное слюноотделение

Надежным местом защиты при химической атаке является убежище или укрытие.

Если же вы оказались в квартире:

плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы

заклейте щели в окнах бумагой или скотчем

ыключите бытовые приборы и газ

При эвакуации во время химической атаки или аварии следуйте следующим правилам:

возьмите с собой аптечку

оденетесь так, чтобы вся кожа была защищена

скорее всего у вас нет противогаза, поэтому используйте ватно-марлевую повязку, смоченную водой или раствором соды

покиньте помещение, используя лестницу

не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи

не пейте и не ешьте

Как оказать первую помощь

Первая помощь при отравлении зарином заключается в немедленной изоляции человека от источника поражения.

Его нужно также освободить от одежды и обработать слизистые: промыть глаза обычной водой либо слабым 1% раствором бикарбоната натрия.

Если зарин попал на кожу или одежду, используют слабый раствор щелочи для обезвреживания яда.

При этом волосы и ногти, зараженные зарином, необходимо незамедлительно состричь, чтобы уменьшить симптомы.

Если отравление произошло через рот, необходимо в срочном порядке промыть желудок. Для этого используют слабый щелочной раствор и дают выпить активированный уголь.

Ситуация в Мариуполе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Они будут пытаться оккупировать город Мариуполь. Командование указывало, что захватчики также могут пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

В Службе безопасности Украины предупреждали о том, что Россия готовит провокацию в Мариуполе с целью обвинения украинских военных в преступлениях, которые совершили оккупанты. Как сказали в спецслужбе, россияне намерены собрать в одном месте тела погибших после обстрелов мариупольцев и представить их как жертв украинских войск.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия на оккупированных районах Мариуполя проводит мобилизацию в российскую армию. Оккупанты хотят использовать мобилизованных для прикрытия вражеской армии в городских боях.

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