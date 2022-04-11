УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Отравление зарином: как выжить во время химической атаки

11 апреля 2022, 23:43

Надежным местом защиты при химической атаке является убежище или укрытие.

Химическое оружие - как спустить / фото РБК-Украина

В понедельник вечером, 11 апреля, появилась информация о том, что оккупанты применили в Мариуполе химическое вещество против украинских защитников и гражданского населения.

Пострадавшие в Мариуполе жалуются на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром. По словам специалистов, это могут быть симптомы отравления зарином.

Как защититься от боевого химического оружия типа зарин

Зарин — это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Первые признаки поражения зарином:

  • сужение зрачка
  • затруднение дыхания
  • выделения из носа
  • заложенность в груди
  • тошнота
  • усиленное слюноотделение

Надежным местом защиты при химической атаке является убежище или укрытие.

Если же вы оказались в квартире:

  • плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы
  • заклейте щели в окнах бумагой или скотчем
  • ыключите бытовые приборы и газ

При эвакуации во время химической атаки или аварии следуйте следующим правилам:

  • возьмите с собой аптечку
  • оденетесь так, чтобы вся кожа была защищена
  • скорее всего у вас нет противогаза, поэтому используйте ватно-марлевую повязку, смоченную водой или раствором соды
  • покиньте помещение, используя лестницу
  • не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи
  • не пейте и не ешьте

Как оказать первую помощь

Первая помощь при отравлении зарином заключается в немедленной изоляции человека от источника поражения.

Его нужно также освободить от одежды и обработать слизистые: промыть глаза обычной водой либо слабым 1% раствором бикарбоната натрия.

Если зарин попал на кожу или одежду, используют слабый раствор щелочи для обезвреживания яда.

При этом волосы и ногти, зараженные зарином, необходимо незамедлительно состричь, чтобы уменьшить симптомы.

Если отравление произошло через рот, необходимо в срочном порядке промыть желудок. Для этого используют слабый щелочной раствор и дают выпить активированный уголь.

Ситуация в Мариуполе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Они будут пытаться оккупировать город Мариуполь. Командование указывало, что захватчики также могут пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

В Службе безопасности Украины предупреждали о том, что Россия готовит провокацию в Мариуполе с целью обвинения украинских военных в преступлениях, которые совершили оккупанты. Как сказали в спецслужбе, россияне намерены собрать в одном месте тела погибших после обстрелов мариупольцев и представить их как жертв украинских войск.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия на оккупированных районах Мариуполя проводит мобилизацию в российскую армию. Оккупанты хотят использовать мобилизованных для прикрытия вражеской армии в городских боях.

Читайте также:

viber
химическое оружие военная агрессия РФ новости Украины
Реклама
Популярное
Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летМистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 лет В мае будет очень горячо: Украину ждет новая бойня за территории - прогноз на 2022 годВ мае будет очень горячо: Украину ждет новая бойня за территории - прогноз на 2022 год Война в Украине затянется на два-три года, хорошо, если не на дольше – Георгий ТукаВойна в Украине затянется на два-три года, хорошо, если не на дольше – Георгий Тука Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала УкраинуМама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину На Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионеркуНа Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку
Поддержите Главред

Последние новости

23:51

Для украинских переселенцев ввели еще одну денежную помощь: как оформить

23:43

Отравление зарином: как выжить во время химической атакиВидео

23:31

В Германии участников автопробега рашистов забросали навозомВидео

23:24

Ермак анонсировал "ключевой момент" войны в УкраинеВидео

23:08

В "ДНР" заявили о намерении применить химическое оружие в Мариуполе

Реклама
22:57

Мощный удар артиллерии ВСУ: десятки орков "перемололи" на фаршВидео

22:53

Орки с новой силой бомбят жилые кварталы Харькова - мэр

22:33

РФ бросает в бой резервы: в ОП прогнозируют недели "очень тяжелых боев"Видео

22:24

Стало трудно дышать: оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - АзовВидео

22:13

"Она не собиралась ни на кого нападать": Галкин в ужасе показал горе маленькой украинки из МариуполяВидео

22:12

Макрон поведал, при каком условии готов незамедлительно посетить КиевВидео

22:02

Сардины vs анчоусы: какие консервы полезнее и питательнееВидео

21:58

У РФ нет ресурса для успеха на Донбассе в ближайшее время - эксперты СШАВидео

21:52

Проукраинскую ведущую Татьяну Лазареву "убили" русские пропагандисты

21:43

Рашистов постреляли как в тире: ВСУ уничтожили танковую колонну РФВидео

21:38

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

21:26

"Оптимизма нет": канцлер Австрии высказался о переговорах с ПутинымВидео

20:58

Путин устроил охоту на ведьм: задержан идеолог "русской весны" Сурков – источник

20:48

Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостейВидео

20:45

Дэвид Бекхэм сделал сыну и его невесте-миллионерше умопомрачительный подарок

Реклама
20:37

МиГ-29 и мощные САУ: в Словакии заговорили о переброске нового вооружения в УкраинуВидео

20:37

Россия объявила дефолт по внешнему долгу – CNNВидео

20:32

Оккупанты разворотили квартиру украинского чемпиона: появились жуткие кадрыВидео

20:16

Ермак назвал главное условие победы в войне с РоссиейВидео

20:14

Как долго осталось Путину: эксперт рассказал, чего ожидать от предшественников диктатораВидео

20:10

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:58

Груз 200 для Ставрополя: ВСУ уничтожили подполковника РФ - начальника артразведкиВидео

19:58

Война в Украине и подмена понятий по-российски: почему то, что в РФ патриотизм, у нас – "неонацизм"мнение

19:41

Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на УкраинуВидео

19:41

РФ рождает "путиных": дипломат объяснил, почему новый лидер не изменит агрессивную РоссиюВидео

19:33

В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации - ГенштабВидео

19:26

Атака с двух флангов: в ВСУ раскрыли вероятный сценарий нового удара РФВидео

19:18

"Раненых лошадей пристреливают": командир РФ застрелил солдата на глазах у другихВидео

18:58

Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций с нефтяным эмбарго РФВидео

18:55

У Путина есть два варианта смерти: таролог рассказала, кто "уберет" российского диктатора

18:45

Друзья любовницы Путина просят помочь остановить войну: как Кабаева может повлиять на диктатора

18:35

Жену жестоко изнасиловали орки: под Киевом нашли тело мужчины, пытавшегося защитить семьюВидео

18:25

Вторая армия мира садится в лужу: как хваленое оружие РФ терпит поражение в войне в Украинемнение

18:25

Удача в деньгах и воплощение желаний: знаки, которым повезет в полнолуние 16 апреля

18:23

Дэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельность

Реклама
17:57

Распороли брюхо "Крокодилу": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24Видео

17:55

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:54

В ОП объяснили, кто будет извещать о возможности вернуться домой

17:37

Бункерный Бонапартик снова затевает наступление, но им он себя и погубитмнение

17:31

Орков отправили на концерт Кобзона: в ВСУ показали удачную "охоту" на технику оккупантовВидео

17:21

Прямое вмешательство России: следствие назвало причину Смоленской катастрофыВидео

17:18

"Власти стран мира знали - Россия готовит расстрельные списки": у Зеленского призвали задушить РФ топливным эмбарго

17:05

Белорусский ведущий перешел на украинский язык и рассказал, за что не уважает русскихВидео

17:03

РФ почти закончила подготовку, скоро начнется наступление на Донбассе – Минобороны УкраиныВидео

16:57

Зеленский назвал Путина "нерукопожатым" и обвинил в военных преступленияхВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять