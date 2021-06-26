Обстрел британского эсминца Defender: эксперт объяснил цель Великобритании

23 июня сотрудники пограничной службы ФСБ якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender / Reuters

Обстрел россиянами британского эсминца Defender возле мыса Фиолент в оккупированном Крыму имеет исключительно политический контекст. Великобритания, скорее всего, проверяла серьезность намерений России. Вряд ли эсминец сбился с курса или не знал географического положения своего корабля. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Реакцией Великобритании на эту ситуацию, как минимум, должна быть официальная нота протеста РФ о незаконных действиях. И так как Британия является членом НАТО, то такое заявление должно быть коллективным", - сказал Жданов.

При этом, по его словам, не стоит забывать, что Украина до сих пор до конца не определила статус Крыма: "У нас до сих пор не признали оккупацию и не ввели оккупационный режим, а потому мы пока не можем обратиться куда-либо с жалобой на РФ".

В свою очередь, Россия четко дала понять то, что не дай бог кто-то сунется в Крым.

Реклама

"Особенно на фоне тех заявлений, где РФ обращается к США и НАТО и просит не проводить их учения Си Бриз, чтобы прекратить наращивание противостояния. Ведь ранее Путин первым поднял градус этого противостояния до максимума, когда перебросил войска к украинской границе. Следующим поднятием градуса можно было бы считать вооруженную провокацию либо на границе Украины с РФ, либо же, как в текущем случае с эсминцем – между Россией и Великобританией", - отметил эксперт.

Жданов прогнозирует, что Россия будет "и дальше плести подковерные интриги – создавать "пятую колонну", разворачивать курс на Восток".

"Но для Украины создавать опасность дальше некуда – мы уже подошли к той пограничной черте. Мы прекрасно понимаем, кто наш сосед и каковы его намерения. И даже в случае, если в Кремле будет не Путин, Россия вряд ли откажется от имперских амбиций вернуть Украину в свою политическую орбиту. А потому у нас не остается другого выхода, кроме как всегда ей противостоять – нам придется быть настолько сильными, чтобы Россия не решилась на силовое поглощение Украины", - резюмировал он.

Обстрел британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред: