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Россияне беспощадно били из артиллерии по Черниговщине: повреждено много домов

3 сентября 2022, 18:26

В субботу, 3 сентября, вражеские войска обстреливали из артиллерии Черниговскую область. Жертв среди местного населения нет.

Россияне беспощадно били из артиллерии по Черниговщине: повреждено много домов
Россияне били по Черниговщине 3 сентября / https://t.me/chernigivskaODA/4086

В субботу, 3 сентября, российские оккупанты массированно обстреливали Новгород-Северский район в Черниговской области, сообщает глава местной ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

"Россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины. Насчитали более 50 взрывов", - говорится в сообщении.

По словам местного чиновника, к счастью, жертв среди мирного населения нет, но серьезно повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Видео дня

Также оккупанты обстреляли территорию возле села Каменская Слобода Новгород-Северской общины.

Россияне беспощадно били из артиллерии по Черниговщине: повреждено много домов
Последствия вражеского обстрела Черниговщины / https://t.me/chernigivskaODA/4086

Ранее Главред писал о том, что в Чернигове посреди города устроили выставку боеприпасов. На ней оказался настоящий ручной противотанковый гранатомет, который сработал прямо в руках у 10-летнего мальчика. В результате взрыва пострадали дети, один из них в тяжелом состоянии. Об этом заявил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его данным, пострадали трое детей. В тяжелом состоянии госпитализировали 2-летнего мальчика.

Напомним, во время боев за поселок Новая Басань Черниговской области, которые прошли еще в конце марта, один танк Вооруженных сил Украины под командованием 21-летнего лейтенанта Назара Вернигоры смог дать бой колонне бронетехники войск России. Украинский экипаж мог быть уничтожен, но смог выстоять. Во время противостояния экипажу удалось разбить три вражеских БТРа и один танк.

Видео героического боя в Новой Басани распространилось в Сети еще в марте, когда поселок был освобожден. Сейчас журналисты нашли 21-летнего лейтенанта Назара Вернигору, временно исполняющего обязанности командира второй танковой роты 10-го танкового батальона.

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