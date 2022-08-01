Один танк ВСУ разбил 3 БТРа войск РФ: 21-летний командир рассказал детали мощного боя в Черниговщине

Войска России были ошеломлены и спасались бегством - лейтенант ВСУ Вернигора / Коллаж Соцсети, Радио Свобода

Во время боев за поселок Новая Басань Черниговской области, которые прошли еще в конце марта, один танк Вооруженных сил Украины под командованием 21-летнего лейтенанта Назара Вернигоры смог дать бой колонне бронетехники войск России. Украинский экипаж мог быть уничтожен, но смог выстоять. Во время противостояния экипажу удалось разбить три вражеских БТРа и один танк.

Как сообщает Радио Свобода, видео героического боя в Новой Басани распространилось в Сети еще в марте, когда поселок был освобожден. Сейчас журналисты нашли 21-летнего лейтенанта Назара Вернигору, временно исполняющего обязанности командира второй танковой роты 10-го танкового батальона.

Военный рассказал, как одному экипажу удалось не только выстоять в такой ситуации, но и сокрушить три бронетранспортера российских оккупантов, а также подбить их танк, который, по итогу, стал трофейным.

"Мы зашли, можно сказать, с фланга. (Российские военные, - ред.) были просто ошеломлены, они не знали, что делать. Массово убегали, выпрыгивали из того штаба, покинули блокпост", - говорит Вернигора.

Также он подчеркнул, что у армии РФ нет какой-либо тактики, их цель – убивать, уничтожать и разрушать. Россияне берут количеством.

Сейчас лейтенант Вернигора вместе со своей ротой работает против российских оккупантов в Харьковской области.

Война России против Украины

Силы обороны Украины продолжают свою военную операцию в Херсонской области. Ранее артиллерийскими ударами украинских военных был поврежден Антоновский мост. Путепровод теперь непригоден для использования, а оккупанты РФ не смогут использовать его для логистики.

ВСУ ударили и по другому пути обеспечения российских войск – Антоновскому железнодорожному мосту. Захватчики больше не смогут перебрасывать по нему свои силы и средства через Днепр.

Армия Украины освободила от российской оккупации уже 46 населенных пунктов на Херсонщине. Ситуация в регионе критическая. Власти призывают местных жителей эвакуироваться в более безопасные области.

Войска РФ пытаются наступать на Донбассе. Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что они наносят удары боевой авиацией по населенным пунктам региона. Украинская армия продолжает держать оборону.

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