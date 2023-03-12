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Украинские пограничники пошли в контратаку в Бахмуте: уничтожена группа "вагнеровцев"

12 марта 2023, 08:33
Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду.
Пограничник
Пограничник / скриншот

В Бахмуте Донецкой области военнослужащие пограничного подразделения Луганского отряда провели позиционный бой с вражескими силами в районе одного из промышленных предприятий.

"Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Для продолжения наступления российские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы. Для уничтожения ячейки оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, который прикрывал подход к сооружению", – говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

В прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ. Украинские защитники ликвидировали группу "вагнеровцев".

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"Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые как раз подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть оккупантов", – добавили в ГПСУ.

Ситуация в Бахмуте

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что армия Украины не дала оккупационным войскам России захватить Бахмут Донецкой области и взять город в оперативное окружение. Однако ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Каждый шаг может кардинально изменить обстановку.

Также Сырский отмечал, что героическая оборона Бахмута Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины не дает российским оккупантам продвигаться вперед. По его словам, тем самым Украина имеет возможность выиграть время для подготовки весеннего контрнаступления.

Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести контрнаступательные действия против российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бахмут
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