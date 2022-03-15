Выяснилось, где в Киевской области ведутся активные боевые действия

Где в Киевской области жестокие бои / Reuters

Экс-председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба рассказал, какая сейчас ситуация в области. Также он сообщил, в каких районах сейчас находится большое количество вражеской техники.

По его словам в комментарии изданию РБК-Украина, сейчас половина Киевской области в стадии активных боевых действий.

"Условно их можно поделить не на левый и правый берег, а на запад и восток. Активные бои ведутся на Броварском направлении, Вышгородском направлении и на Бучанском направлении Житомирской трассы. Именно в этих районах сконцентрировано большое количество вражеской техники и силы", - сказал Кулеба.

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Также он отметил, что сегодня активные бои ведутся на Вышгородском и Броварском направлениях.

На других направлениях, как рассказал экс-глава, враг остановился и накапливает силы, то есть ведет перегруппировку.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что двухсторонний договор Украины и России о завершении войны должен включать множество аспектов. Среди них окончание боевых действий, вывод российских войск и мирное соглашение. Киев намерен требовать гарантии безопасности для украинского государства и компенсации за разрушенную инфраструктуру.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович считает, что в течение недели-двух может появиться соглашение Украины с Россией, которое должно предусматривать вывод войск. Договор о мире может появиться к маю. По его мнению, Россию ждет социально-политический кризис после того как станет понятно, что Путин проиграл войну.