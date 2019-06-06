Отдых становится ближе: Украинцам сняли ограничение на пенсионный возраст и выслугу лет

Пенсии / УНИАН

Конституционный Суд Украины отменил решение о привязке стажа к возрасту во время назначения пенсии украинцам некоторых профессий.

Судьи посчитали, что хватает работ, непосредственно влияющих на здоровье работника и которые зачастую приводят к потере трудоспособности гораздо раньше момента достижения пенсионного возраста, сообщает КП в Украине.

Что, в свою очередь, автоматически означает их невозможность работать без ущерба для собственного здоровья и безопасности окружающих.

Читайте такжеПенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019По мнению аналитика Алексей Куща к каждой профессии нужно использовать собственный расчет. Соответственно, выход на пенсию для таких категорий граждан не должен привязываться к возрасту, а только к критериям определения выслуги лет и утраты трудоспособности.

"В 2015-м данную норму попытались изменить законом, установив минимальную планку 50 и 55 лет, чтобы сэкономить на выплатах, ведь такие профессии часто обеспечивают и высокие пенсии. Теперь КСУ эту норму отменил, признав ее неконституционной", − заявил он.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, получат ли украинцы в 2019-м "тринадцатую пенсию". До этого в ПФУ объяснили, кто из украинцев останется без пенсии.