Миссия МВФ в Украине: в Фонде заявили о прогрессе в переговорах

Йоста Люнгман рассказал о прогрессе миссии МВФ в Украине / РБК

Международный валютный фонд (МВФ) видит заметный прогресс в переговорах с Украиной, заявил в Киеве в субботу, 29 февраля, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

При этом Люнгман подчеркнул, что специалисты МВФ, которые прибыли в Украину 20 февраля, достигли прогресса в обсуждении законодательных инициатив и уже в ближайшие дни продолжат дискуссии.

"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - заявил он, передает РБК-Украина.

Добавим, что договоренности о том, что МВФ выделит Украине $5,5 млрд в течение трех лет, стороны достигли еще в декабре 2019. Однако данную договоренность до сих пор не утвердил Совет директоров МВФ, поэтому новый транш МВФ Киев получит, по-видимому, нескоро.

Читайте также"Экономика растет быстрее, чем в Европе": Гончарук выступил в РадеНапомним, ранее постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что для того, чтобы украинской экономике достичь нынешнего уровня развития польской экономики, ей нужно расти в среднем на 6% каждый год.

По его словам, в первую очередь речь идет о достижении Украиной уровня валового внутреннего продукта на душу населения в районе 30 тысяч долларов США по паритету покупательной способности.

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", — рассказал Люнгман.