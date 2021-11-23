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С карты "уплыли" больше 700 гривен: Ощадбанк попал в скандал из-за неожиданного списания средств

23 ноября 2021, 18:38
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Клиенты Ощадбанка должны быть готовы к списанию денежных средств с банковской карты, которой не пользовались больше года.

Ощадбанк
Ощадбанк может снимать по 100 гривен в месяц с карт, которыми не пользуются украинцы / УНИАН

Один из клиентов государственного Ощадбанка заявил о том, что с его банковской карты, которой никто не пользовался, было списано 730 гривен. В выписке было указано ежемесячное списание по 100 гривен за обслуживание счета. Как объяснили в банке, такая ситуация возможна в том случае, если в течение года на карте не было движения средств. Избежать ситуации можно, если за 1 год будет проведена хотя бы одна банковская операция.

"Пользоваться этой карточкой не планировал, но потом подумал, что отдам матери, чтобы не надо было деньги с собой держать при посещении магазина. Перевел туда 1000 грн, и отдал матери. Оказалось что она не пользовалась картой. Потом случайно в интернет-банкиге увидел, что там почти не осталось денег, осталось 270 грн", - рассказал клиент под ником wal24 на сайте Минфин.

Читайте такжеПриватБанк и Ощадбанк могут поднять цены на обслуживание карт: в чем делоПо его словам, после того, как он увидел выписку, выяснилось, что каждый месяц с его карты снималось по 100 гривен за обслуживание счета. В Ощадбанке ему сказали, что такой ситуации быть не должно, и для возвращения денег нужно обратиться на горячую линию.

Впрочем, под сообщением появился ответ банка, в котором было высказано предположение о том, что деньги были сняты за обслуживание неактивного счета. Денежные средства списываются при условии, если за один год не было каких-либо операций с картой. Сумма – 100 гривен в месяц.

"Предполагаем, что речь идет о комиссии по обслуживанию неактивного счета. Эта комиссия предусмотрена тарифами и списывается, если в течение года и больше по счету не было ни одного движения средств и составляет 100 грн/месяц. В случае, когда остаток средств на счете меньше установленного тарифа, комиссия списывается в пределах остатка на счете (в минус не засчитывается)", - указали в Ощадбанке.

Также в банке подчеркнули, что во избежание списания комиссии финучреждения, нужно хотя бы раз в год пользоваться картой. Речь идет о переводах, оплате или пополнении счета. Тарифы можно узнать на сайте государственного банка.Читайте такжеОщадбанк проиграл России дело об украденном имуществе в Крыму

Напомним, ранее женщина обвинила сотрудницу Ощадбанка в навязывании услуги, связанной с платной страховкой при получении денежного перевода. В банке извинились за инцидент и пообещали провести разговор с работницей банковского учреждения.

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