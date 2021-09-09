"Многие пенсионеры могут быть обмануты": Ощадбанк попал в скандал с навязыванием платной услуги

В Ощадбанке пообещали разобраться в ситуации с жалобой на навязывание пенсионерке платной услуги / УНИАН

Женщина обвинила сотрудницу Ощадбанка в навязывании ее матери платной услуги при получении перевода денежных средств. От пенсионерки потребовали заплатить 150 гривен "за страхование", которое якобы является обязательным при получении денег. Причем в другом отделении Ощадбанка деньги выдали без проблем. Дочь пенсионерки призывает банк разобраться в ситуации.

В опубликованной на сайте Минфин жалобе дочь клиентки Ощадбанка рассказала о том, что ее мама, которая живет в Черкассах, обратилась в одно из отделений финансового учреждения, чтобы получить денежный перевод. От нее потребовали заплатить 150 гривен за страховку – якобы обязательную при получении такой услуги. В другом отделении банка услуга была предоставлена без каких-либо дополнительных требований.

"При этом никаких соответствующих приказов или документов не предоставила. Мама пыталась отказаться от этой "услуги", но Иващенко В.В. настаивала, указывая, что такой указ. Мама вынуждена была обратиться в другое отделение "Ощадбанка", где ее приятно встретили и выдали средства без каких-либо принудительных страхований! Об этом даже никто не вспоминал!" – отметила женщина.Читайте такжеПриватБанк и Ощадбанк могут поднять цены на обслуживание карт: в чем дело

По ее словам, навязывание страховки было исключительной инициативой сотрудницей отделения Ощадбанка, в которое обратилась ее мать. Она считает, что многие пенсионеры могут быть обмануты таким же образом.

"Больше всего возмущает то, что многие пенсионеры могут быть обмануты таким образом, а учитывая размер нынешних пенсий, для людей этой категории это немалые деньги!" – сказала женщина, оставившая жалобу, и призвавшая банк решить проблему и принять нужные решения.

В Ощадбанке, в свою очередь, извинились за проблемную ситуацию, поблагодарили женщину и сказали, что с сотрудником проведут соответствующую беседу для того, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Напомним, ранее ряд клиентов ПриватБанка пожаловались на работу банкоматов финучреждения. Они утверждали, что при снятии денежных средств суммы списывались, а купюры не выдавались. Клиенты обвинили банк в том, что проблема не решается, и обещали обратиться в НБУ.