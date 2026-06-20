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Глаза могут дать ключ к разгадке: ученые ошарашили важным открытием

Алексей Тесля
20 июня 2026, 05:05
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В последние годы учёные всё чаще рассматривают глаза как своеобразное "окно" в состояние головного мозга.
ученые
Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Важное:

  • Сетчатка глаза может указывать на повышенную вероятность развития болезни
  • Учёные рассматривают глаза как "окно" в состояние головного мозга

Исследователи обнаружили, что состояние сетчатки глаза может указывать на повышенную вероятность развития болезни Альцгеймера ещё задолго до появления первых симптомов.

Результаты работы опубликованы в материале Science Alert. Отмечается, что в последние годы учёные всё чаще рассматривают глаза как своеобразное "окно" в состояние головного мозга.

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Особый интерес вызывает сетчатка — слой нервной ткани, расположенный в задней части глаза. Поскольку она напрямую связана с нервной системой, изменения в её структуре могут отражать процессы, происходящие в мозге.

Ранее специалисты уже доказали, что анализ изображений сетчатки способен помочь выявлять людей с диагностированной болезнью Альцгеймера. Новое исследование показало, что такие снимки могут использоваться и для оценки вероятности развития заболевания в будущем.

При этом учёные подчёркивают, что речь не идёт о ранней постановке диагноза. Фотографии сетчатки позволяют лишь выявлять особенности, которые могут быть связаны с повышенным риском ухудшения когнитивных функций.

Руководитель исследования, биомедицинский инженер Руогу Фанг из Университета Флориды, отметил, что болезнь Альцгеймера формируется на протяжении многих лет, тогда как большинство существующих методов выявляют её уже на поздних этапах. Поэтому поиск новых биомаркеров может способствовать более раннему обнаружению людей из группы риска.

В рамках исследования специалисты применили алгоритмы машинного обучения, проанализировав более 62 тысяч снимков сетчатки, полученных от свыше 40 тысяч участников британского биобанка. Искусственный интеллект изучал связь между состоянием сетчатки и рядом факторов риска, включая возраст, давление, индекс массы тела, качество сна, вредные привычки и психоэмоциональное состояние.

В результате были выявлены особенности, которые потенциально могут быть связаны с будущим развитием болезни Альцгеймера. Среди них — снижение плотности сосудистой сети, повышенная жёсткость сосудов, истончение зрительного нерва и другие признаки возрастных изменений тканей глаза.

Авторы работы подчёркивают, что пока речь идёт лишь о статистических взаимосвязях, а не о прямом доказательстве причинно-следственной связи. Тем не менее результаты подтверждают, что сетчатка может служить ценным источником информации о состоянии нервной системы и общем здоровье человека.

Если дальнейшие исследования подтвердят эти выводы, обычное фотографирование сетчатки, которое уже широко используется в диагностике диабета, глаукомы и катаракты, может стать дополнительным инструментом для оценки риска деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Учёные представили новый подход к изучению болезни Альцгеймера

Исследователи, чья работа опубликована в журнале ACS Nano, обнаружили ранее недооценённый фактор, который может влиять на развитие болезни Альцгеймера. Речь идёт о связи между формированием амилоидных белков и направлением электронных спинов на магнитных поверхностях.

В ходе экспериментов специалисты установили, что изменение ориентации намагниченности способно существенно влиять на процесс образования амилоидных структур. В некоторых случаях количество формирующихся амилоидных фибрилл увеличивалось почти вдвое, а их длина становилась примерно в 20 раз больше по сравнению с результатами, полученными при противоположном направлении магнитного поля.

Авторы исследования считают, что эти данные открывают новые возможности для понимания механизмов развития болезни Альцгеймера и могут помочь в поиске перспективных методов воздействия на процессы, связанные с накоплением амилоидных белков.

Ранее сообщалось о том, что Украину атаковал новый коронавирус-мутант. Вариант коронавируса XFG возник в результате рекомбинации между двумя другими штаммами — F.7 и LP.8.1.2.

Как ранее писал Главред, врач назвала мощное оружие против Альцгеймера. Что нужно есть и пить, чтобы сберечь здравый ум и не заболеть болезнью Альцгеймера.

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Об источнике: Science Alert

Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

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