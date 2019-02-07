Яценюк о принятии парламентом обращения к НАТО: Следующий шаг – план действий для членства в Альянсе

Арсений Яценюк / УНИАН

По инициативе "Народного фронта" Верховная Рада обратилась к НАТО относительно получения практического механизма получения Украиной членства в Альянсе.

"Это наша инициатива, наш совместный курс и наше будущее", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем сообщении на Facebook 7 февраля.

Он напомнил, что сегодня в Верховной Раде принято историческое конституционное решение о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО.

"Следующий шаг – это практическое воплощение этого выбора. Именно это предлагает "Народный фронт", - написал Арсений Яценюк.

Представляя проект постановления, автор документа, руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак подчеркнул: "Надо отбросить условности довоенной жизни. С 2014 года мир стал другим. Сегодня и Альянс, и Украина живут в новых, уникальных, беспрецедентных обстоятельствах".

"Украина сейчас защищает от российского вторжения не только себя, но и Европу. Наша борьба – это борьба за весь свободный мир. Украина заслужила на значительно большую поддержку со стороны Альянса", - подчеркнул Бурбак.

Он также обращусь к скептикам в парламентском зале и посоветовал вспомнить как они видели перспективы безвізу, исков в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома": "Вспомните и сравните с настоящим. Просто помните про нашу правоту, верьте в силу украинской нации. Мы идем вперед. И у нас все будет хорошо. Украина будет в НАТО! И впоследствии Альянс будет благодарен нам за настойчивость", - подчеркнул Максим Бурбак.