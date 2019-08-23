Яценюк побывал на презентации фильма "Украина: Эволюция достоинства" (видео)

Арсений Яценюк / Народный фронт

В четверг, 22 августа, в Киеве прошел допремьерный показ документальной ленты "Украина: Эволюция достоинства", посвященный пути нашей страны после Революции Достоинства.

Среди тех, кто эксклюзивно комментировал для фильма события тех лет и участвовал в презентации, был премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, глава правительства, а в 2014 году вице-премьер-министр, министр регионального развития Владимир Гройсман, министр МВД Украины Арсен Аваков, министр образования и науки Лилия Гриневич.

Съемки социального проекта от известного украинского продакшена "ТТП Studio" продолжались в течение 2018-2019 годов. Фильм построен на приеме сравнения: каждый из пяти основных эпизодов ленты – это заочный "диалог" между жителем Украины и жителем территорий, которые остались в политической, военной, экономической и культурной орбите бывшей империи, известной как "русский мир". Для воплощения замысла авторам ленты удалось посетить и, главное, снять истории жизни в Армении, Кыргызстане, непризнанном Приднестровье и России.

Режиссер фильма Елизавета Татаринова рассказала, что идея фильма возникла, когда ее иностранные коллеги спросили: не было ли зря то, что пережила Украина в 2013-2014 годах, начиная с событий на Майдане и последующими трагическими событиями: "Я поняла, что мне важно самой для себя найти ответ".

"В 2013 году Украина оказалась перед мировоззренческим выбором: мы остаемся как страна со своей идентификацией или попадаем в "братские объятия" русского мира". И через пять лет мы решили исследовать, как живут люди у нас и там, за границей империи", - рассказала режиссер.

Съемочная группа сравнивала жизнь обычных людей в Украине и "там": "И каждый раз, возвращаясь домой, мы понимали, что слава Богу, это сравнение все же в нашу пользу", - подчеркнула Елизавета Татаринова.

"Для меня до сих пор остается загадкой, как удалось не только удержать страну над пропастью, а все же обратить ее на правильный путь. И очень хотелось бы верить, что это окончательно и что обратного пути не будет", - добавила режиссер.

Арсений Яценюк подчеркнул, что если бы пять лет назад не было сплоченной единой украинской нации, "мы бы уже не имели возможности отмечать День независимости украинского государства".

Тогда, подчеркнул Арсений Яценюк, миллионы украинцев стали бороться за свою свободу: "Они почувствовали, что такое страна. Они поняли, что нация существует только тогда, когда эта нация имеет свое государство. И мы все вместе боролись за нашу страну".

В современном мире, сказал Арсений Яценюк, не хватает правды: "Я хочу, чтобы не только этот фильм, но и другие документальные произведения, и спичи современного политикума говорили правду".

"На лжи ты никогда не построишь честное, справедливое и успешное будущее", - сказал Арсений Яценюк.

Природа человека такова, что он начинает ценить что-то только тогда, когда теряет, отметил он: "Я не хочу, чтобы мы больше теряли. Мы не имеем права это делать. Нам надо научиться ценить то, что у нас есть. Нам надо научиться ценить друг друга, своего ближнего, свою страну. Уважать достижения. И бороться за следующий успех".

"Жизнь – это вечная борьба. Если ты остановился – ты уже проиграл. Я хочу, чтобы следующие пять лет те, кто сегодня законным способом пришли к власти, сделали гораздо больше. У них для этого есть фундамент и народное доверие. У них для этого есть то, что все мы как украинский народ сохранили, - это наше государство".

Фильм "Украина: Эволюция достоинства", сказал он, рассказывает, как жила страна в течение последних пяти лет: "А через пять лет посмотрим, как стало. А я хочу, чтобы стало только лучше".

Смотрите премьеру документального фильма "Украина: Эволюция достоинства" в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 23 августа, в 22:00.