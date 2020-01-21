В Минобороны пояснили, почему против разведения сил по всей линии разграничения

Андрей Загороднюк / Фото: УНИАН

В Минобороны жестко раскритиковали идею о разведении сил по всей линии разграничения на Донбассе.

Как заявил профильный министр Андрей Загороднюк, разведение по всей линии противоречит минским соглашениям.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", - сказал Загороднюк.

Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

"А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласовании с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет", - добавил министр.

По словам главы Минобороны, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

"Эту войну можно завершить - они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти", - добавил Загороднюк.

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