"Хочется жить": у Бебешко случился инсульт

Популярный украинский продюсер имеет сильные проблемы со здоровьем.

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Владимир Бебешко перенес инсульт / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что произошло с продюсером

Как он борется с недугом

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко неожиданно поделился тем, что пережил серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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По словам продюсера он сейчас живет в Польше и пережил инсульт. По его словам, он бы не выехал из Украины, если бы не болезнь.

Владимир Бебешко живет в Польше / УНИАН

"Ударило сильно. Я и не ходил, и не говорил. Я хожу, я с вами разговариваю, и надеюсь, что буду еще лучше", - говорит он.

По словам Бебешко, он сейчас проходит реабилитацию. Он занимается физкультурой и по три часа гуляет в лесу.

Продюсер говорит, что только 15 процентов пациентов восстанавливается полностью. Но он явно работает над собой.

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О персоне: Владимир Бебешко Владимир Бебешко - украинский звукорежиссёр и музыкальный продюсер. Брат певца и заслуженного артиста Украины Левко Дурко (Леонтия Бебешко), продюсер группы "Пающие трусы".

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