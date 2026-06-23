Братья Меладзе впервые за долгое время показались вместе

Кратко:
- Как выглядят братья Меладзе
- По какому поводу обратился Константин к Валерию
Российский композитор Константин Меладзе неожиданно поделился новым фото на своей странице в Instagram.
Поводом стал день рождения его младшего брата - Валерия. "С Днем Рождения, дорогой Валера!" - лаконично написал он.
Судя по названию ресторана, братья были в Испании. Такие фото - редкость для композитора, он мало использует социальные сети и ведет сейчас достаточно закрытый образ жизни.
Константин Меладзе после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году крайне редко выходит на связь с поклонниками.
Его периодически фотографируют поклонники, однако на фото он как правило не улыбается и не выглядит счастливым.
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Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, сделала душераздирающее заявление о российских властях.
Ранее известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, поздравила своего супруга, популярного юмориста Максима Галкина с его юбилеем.
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О персоне: Валерий Меладзе
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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