Онкобольная российская блогерша сделала душераздирающее заявление

Кратко:
- О чем сообщила блогерша
- Кто отнял у нее все
Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, сделала душераздирающее заявление о российских властях.
Как пишут российские пропагандисты, российская предприниматель Ксения Владыкина, ранее работавшая с Лерой, подарила ей кольцо из белого золота с тремя бриллиантами. Данное украшение сделано специально для Чекалиной, на его обратной стороне можно увидеть надпись "Лера, живи".
Больная российская блогерша очень обрадовалась подарку. "Такая красота, спасибо большое! — произнесла она, держа в руках колечко. — У меня все отобрали, буду вот это носить".
Очевидно, что Чекалина говорит о российских властях, которые отняли у нее все и не давали ей возможности узнать свой диагноз.
Что случилось с Лерчек
Отметим, что российская блогерша Лерчек страдает от четвертой стадии рака желудка с метастазами в ноги, легкие, мозг. Девушка была под домашним арестом и не смогла вовремя пройти обследование.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, поздравила своего супруга, популярного юмориста Максима Галкина с его юбилеем.
Ранее также в террористической России сообщили о смерти народного артиста РСФСР, актера театра и кино, поэта и музыканта, оголтелого путинист Михаила Ножкина. Он скончался на 90-м году жизни.
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О персоне: Лерчек
Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.
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