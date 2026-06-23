Онкобольная российская блогерша сделала душераздирающее заявление

Блогерша Лерчек порадовалась небольшому подарку, который ей подарили накануне.

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Лерчек болеет четвертой стадией рака / коллаж: Главред, фото: Стархит

Кратко:

О чем сообщила блогерша

Кто отнял у нее все

Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, сделала душераздирающее заявление о российских властях.

Как пишут российские пропагандисты, российская предприниматель Ксения Владыкина, ранее работавшая с Лерой, подарила ей кольцо из белого золота с тремя бриллиантами. Данное украшение сделано специально для Чекалиной, на его обратной стороне можно увидеть надпись "Лера, живи".

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Блогерша Лерчек лишилась своих волос и денег/ Скриншот Instagram/ler_chek

Больная российская блогерша очень обрадовалась подарку. "Такая красота, спасибо большое! — произнесла она, держа в руках колечко. — У меня все отобрали, буду вот это носить".

Очевидно, что Чекалина говорит о российских властях, которые отняли у нее все и не давали ей возможности узнать свой диагноз.

Что случилось с Лерчек

Отметим, что российская блогерша Лерчек страдает от четвертой стадии рака желудка с метастазами в ноги, легкие, мозг. Девушка была под домашним арестом и не смогла вовремя пройти обследование.

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О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

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