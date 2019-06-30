Пенсии, тарифы на свет и газ, паспорта: что меняется в Украине с 1 июля 2019

30 июня 2019, 06:54

Главред проанализировал, что меняется в Украине с 1 июля 2019.

Пенсии в Украине, тарифы на свет и тарифы на газ для населения – что меняется с 1 июля 2019
Что меняется в Украине с 1 июля 2019 / Униан

Середина лета принесет украинцам немало сюрпризов. Далеко не все из них будут приятными.

Главред проанализировал, что меняется в Украине с 1 июля 2019.

Пенсии в Украине

Пенсия в Украине вырастает с 1 июля 2019: нас ждет повышение пенсий из-за поднятия прожиточного минимума к выплатам.

Большинству прибавят 67 грн. Однако некоторых ждет прибавка в 10 раз больше.

Кроме того, Кабмин повысил пенсии для людей с длительным трудовым стажем.

"Установить, что с 1 июля 2019 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у лиц, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом с учетом страхового стажа... не достигает 2000 грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера", – отмечается в документе, которое правительство приняло 26 июня.

В Пенсионном фонде Украины уже утвердили показатель средней зарплаты за апрель 2019-го, по которому украинцам начисляют пенсию.

Напомним, размер прожиточного минимума с 1 июля 2019 года составит 1936 грн. Следующее повышение ожидается с 1 декабря 2019 года – до 2027 грн.

Тарифы на свет

С 1 июля нынешнего года в Украине планируют отменить ночной бюджетный тариф на потребление электроэнергии для населения.

Ночной тариф на электроэнергию в Украине был вдвое дешевле, чем базовый.

Напомним, эксперт считает, что за монополию в украинской энергетике с 1 июля заплатит каждый украинец. Украинцам дорого обойдутся новые правила работы энергорынка.

Тарифы на газ для населения

Цены снизятся еще на 8% – до 5803 грн за тыс. куб. м. Однако стоит отметить, что это цена без учета НДС, транспортировки и распределения.

Вырастет цена ID-карт и загранпаспортов

Стоимость оформлениядокументов с 1 июля 2019 года вырастет не более чем на 30% и составит:

  • При оформлении ID-карты сроком до 20 рабочих дней – 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн.
  • При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) – 471 грн (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.
  • При оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) – 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн.
  • При оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней в случае наличия оснований*) – 1034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

Цены на сигареты

С 1 июля 2019 года согласно решению Верховной Рады акциз на табачные изделия вырастет на 9%. 

Выборы в Раду 2019

И, конечно, 21 июля нас ждут досрочные выборы в Раду.

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