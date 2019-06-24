В Украине озвучили новый и важнейший показатель расчета пенсий

Пенсии / УНИАН

В Пенсионном фонде Украины утвердили показатель средней зарплаты за апрель 2019-го, по которому украинцам начисляют пенсию.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ПФУ в социальной сети Facebook.

По словам представителей фонда, показатель учитывается для исчисления пенсии в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Соответственно, в апреле средняя зарплата по Украине составила 8 664,25 гривен.

Также достоверно известно том, что расходы госказны будут перераспределены и направлены на своевременную выплату пенсий, льгот и субсидий.

Напомним, ранее в ПФУ рассказали, каким украинцам ждать пересчета выплат пенсий в июле. До этого в Кабмине рассказали, получат ли украинцы в 2019-м "тринадцатую пенсию".