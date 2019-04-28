В Украине с июля возрастет стоимость ID-карт и загранпаспортов

Установлены новые суммы административного сбора.
С 1 июля 2019 года в Украине повысится стоимость изготовления паспорта гражданина Украины, который представляет собой ID-карточку, и паспорта для выезда за границу.
Как сообщается на сайте паспортного центра Документ, уже внесены изменения об установлении новых сумм административного сбора.
Стоимость оформления документов с 1 июля 2019 года составит:
При оформлении ID-карты сроком до 20 рабочих дней – 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн.
При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) – 471 грн (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.
При оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) – 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн.
При оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней в случае наличия оснований*) – 1034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.
Отмечается, что средства от административных сборов будут направлены в местные бюджеты населенных пунктов, в которых жители оформляют документы.
Напомним, до 2 мая в Украине приостановлена работа центров Паспортный сервис, которые занимаются оформлением и выдачей биометрических документов.