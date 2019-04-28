В Украине приостановили оформление биометрических документов: названа причина

Оформление и выдача загранпаспортов и ID-карточек приостановлено.
До 2 мая в Украине приостановлена работа центров Паспортный сервис, которые занимаются оформлением и выдачей биометрических документов.
С 17:00 27 апреля до 8:00 2 мая оформление и выдача загранпаспортов, ID-карточек, вида на временное и постоянное жительство приостановлены по техническим причинам, сообщили на сайте Государственного предприятия Документ.
"В этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы", - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будет осуществляться в штатном режиме.
Напомним, ранее Верховный суд Украины подтвердил, что в украинских биометрических паспортах нет "метки зверя-антихриста". До этого стало известно, сколько денег украинцы заплатят за биометрические паспорта.