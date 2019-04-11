Стало известно, почему в Украине приостановят оформление биометрических паспортов

Биометрический паспорт / УНИАН

Государственное предприятие "Документ" временно - на шесть суток - прекратит осуществлять выдачу биометрических документов.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале госпредприятия.

"С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис" - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - говорится в тексте.

По словам представителей ГП Документ оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование [специальная упрощенная процедура легализации документов - Главред] будут осуществляться в штатном режиме.

К слову, согласно имеющимся в открытом доступе данным, по состоянию на сентябрь 2018-го в Украине было выдано около 10 млн заграничных биометрических паспортов

Напомним, ранее Верховный суд Украины подтвердил, что в украинских биометрических паспортах нет "метки зверя-антихриста". До этого стало известно, сколько денег украинцы заплатят за биометрические паспорта.