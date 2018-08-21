Верховный суд подтвердил, что в украинских биометрических паспортах нет "метки зверя-антихриста"

биометрический паспорт / УНИАН

Верховный суд Украины признал, что получение биометрического паспорта является прямой обязанностью всех граждан страны – вне зависимости от их вероисповедания.

Такое сообщение опубликовали сотрудники платформы для работы с открытыми данными Opendatabot.

"Что касается религиозных убеждений как истца, так и религиозной организации, о его принадлежности к которой указано в исковом заявлении и письменных пояснениях о присвоении уникального номера, если паспорт гражданина Украины нового образца будет оформляться средствами Реестра, то этот аргумент, несмотря на всю его значимость как для ЛИЦА_1 (женщины, подавшей иск – "Главред"), так и для многих других граждан Украины, которые разделяют такие же религиозные взгляды и убеждения, не может служить основанием для того, чтобы нарушать/не выполнять требования Закона № 5492-VI и/или делать из него исключения", – говорится в судебном решении.

К слову, сообщается, что с 2013-го прихожане Украинской православной церкви (Московского патриархата) регулярно подавали в разные суды с просьбой выдавать им паспорта в старом формате − книжечки. Наличие в биометрическом паспорте уникального номера записи в реестре священнослужители и миряне напрямую связывали со "знаком зверя-Антихриста" (термин из последней книги Нового Завета Библии − "Откровения Иоанна Богослова").

Практически все суды первой инстанции признавали такие дела нетипичными и передали в Верховный суд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве УПЦ (МП) провела митинг против биометрических паспортов.