"Это все придумал Запад". В Киеве УПЦ (МП) провела митинг против биометрических паспортов

Представители "Украинской православной церкви (Московского патриархата)" провели под зданием Верховного суда Украины "молебен", посвященный отмене биометрических паспортов.

Соответствующее сообщение в понедельник, 26 марта, на своей странице в Facebook опубликовала глава правления ОО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.

По ее словам, участники акции требуют у судей ВСУ отменить биометрические паспорта, потому что это "точка невозврата".

"Еще какая точка невозврата! Украинцам, которым теперь значительно легче посетить любую Европейскую страну, сложнее будет вешать на уши лапшу о "загнивающем западе" и о том, как Украина хорошо жилось бы с "братским русским народом"", – написала она.

По мнению Янченко, Кремль решился на "последний шаг в конвульсиях" – с помощью "кремлевских агентов в рясах" убеждать граждан Украины отказаться от оформления биометрических паспортов.

"В ход идут самые страшные аргументы. Например, среди "опасностей биометрических паспортов", как опять же пишет их листовка – махинации с собственностью и стремительный рост черной трансплантологии. Заинтересован в этом, конечно, Запад, чтобы завершить процесс "интеграции в европейское сообщество"", – добавила Янченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестные подожгли часовню УПЦ (МП).