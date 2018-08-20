У крымчан резко возрос спрос на украинские паспорта

Крымчане начали массово оформлять украинские документы / zn.ua

За семь месяцев 2018 года зафиксирован резкий рост спроса крымчан на украинские паспорта.

По состоянию на 1 августа ID-карты получили 4,5 тыс. крымчан, а пресс-конференции сообщил первый заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Изет Гданов, передает РБК-Украина.

Гданов добавил, что выдача паспортов проходит в Херсонской области.

"Мы видим увеличение спроса от граждан Украины с Крыма на получение документа государственного образца", - добавил он.

Читайте такжеПорошенко отозвал из Рады закон о лишении гражданства крымчанС 2017 года также наблюдается существенное увеличение количества выданных крымчанам биометрических паспортов для выезда за границу.

"За период с 1 января 2017 года по 14 сентября 2017 8 398 человек получили паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Через год - 55 392 человека", - отметил Гданов.

Также сообщается, что в Херсонской области открыты дополнительные центры для выдачи документов крымчанам.

Напомним, 21 марта Кабмин на очередном заседании принял постановление о запрете оформления паспорта гражданина Украины с использованием бланков в формате книжки.