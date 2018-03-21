В Украине запретили оформлять паспорта-"книжки": подробности

Кабмин на очередном заседании принял постановление о запрете оформления паспорта гражданина Украины с использованием бланков в формате книжки.

Соответствующее сообщение сегодня, в среду, 21 марта, опубликовал портал "Украинские новости".

Согласно обнародованным данным, в пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент все подразделения Миграционной службы Украины полностью обеспечены материально-техническими ресурсами, которые необходимы для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

Всего, по данным специалистов МВД Украины, разработавших проект постановления, по состоянию на 13 февраля нынешнего года было оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевская школьница стала обладательницей миллионного ID-паспорта.