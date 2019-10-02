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СМИ: Кабмин готовит возвращение Арсения Яценюка

2 октября 2019, 15:19

Яценюк может занять должность первого вице-премьера.

Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Народный фронт

В украинском правительстве запланировали новые перестановки в должностях. Так, на данный момент рассматривают возможность заменить первого вице-премьер-министра Степана Кубива на бывшего главу Кабмина Арсения Яценюка.

По данным Страны, бывший премьер необходим новой власти из-за его связей на Западе. С его помощью хотят провести тяжелые переговоры с Международным валютным фондом для открытия новой программы кредитования.

Отмечается, что вероятность возвращения Яценюка достаточно высока, его лоббистами выступают глава МВД Арсен Аваков и олигарх Виктор Пинчук.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что уже через несколько недель основные министры из украинского правительства посетят офис МВФ в США, где, как ожидается, будут достигнуты предварительные договоренности о составе и структуре новой программы сотрудничества.

МВФ кредит Арсений Яценюк
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