Аваков объявил, когда освободят Донецк / twitter.com/AvakovArsen

Глава МВД Арсен Аваков считает, что при следующем разведении сил на Донбассе есть шансы освободить Донецк.

Сам же процесс разведения, по его словам, должен завершиться на границе Украины и России.

"Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации", – заявил Аваков во время визита в Золотое Луганской области.

Ранее политический и экономический аналитик Тарас Загородний говорил, что конфликт на Донбассе можно заморозить по приднестровскому варианту развития событий. Эксперт полагает, что для востока Украины приднестровский вариант не является самым плохим.

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