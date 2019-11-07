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Аваков объявил, когда освободят Донецк

7 ноября 2019, 19:31

С соответствующим заявлением Аваков выступил во время визита в Золотое Луганской области.

Аваков объявил, когда освободят Донецк
Аваков объявил, когда освободят Донецк / twitter.com/AvakovArsen

Глава МВД Арсен Аваков считает, что при следующем разведении сил на Донбассе есть шансы освободить Донецк.

Сам же процесс разведения, по его словам, должен завершиться на границе Украины и России.

"Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации", – заявил Аваков во время визита в Золотое Луганской области.

Ранее политический и экономический аналитик Тарас Загородний говорил, что конфликт на Донбассе можно заморозить по приднестровскому варианту развития событий. Эксперт полагает, что для востока Украины приднестровский вариант не является самым плохим.

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Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс Донецк война на Донбассе Арсен Аваков разведение сил
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