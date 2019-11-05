Аналитик рассказал, как "унять" Донбасс

Приднестровский вариант для Донбасса не самый плохой, полагает эксперт.
Политический и экономический аналитик Тарас Загородний полагает, что на востоке Украины отчасти возможен вариант "заморозки" конфликта по приднестровскому варианту развития событий.
Приднестровский вариант - не самый плохой, рассказал эксперт во время чата на Главреде.
По его словам, главное, чтобы на Донбассе прекратились военные действия, и украинцы понимали, что конфликт "заморожен".
"…на Донбассе отчасти возможен такой (приднестровский - Ред.) вариант "заморозки". Произойдет разведение сил, будут открыты границы, чтобы началась торговля с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - Ред.)… Те, кто хочет уехать из ОРДЛО, должны иметь возможность переехать в Украину", - сказал Загородний.
Также эксперт отметил, что сравнение части Донбасса с Приднестровьем не совсем корректно, поскольку война в Приднестровье быстро началась и быстро закончилась, там погибло значительно меньше людей - до тысячи человек.
"Кроме того, Приднестровье сразу же было включено в экономическое пространство Молдовы. Банковская система Приднестровья сразу же была интегрирована с банковской системой Молдовы. Предприятия-экспортеры сразу регистрировались в Молдове и могут экспортировать в ЕС свою продукцию", - добавил он.
Загородний подчеркнул, что в Приднестровье сразу же был решен вопрос относительно миротворцев - туда вошли миротворцы ОБСЕ, однако на самом деле русские просто переодели форму и стали миротворцами.
"И еще одно существенное отличие - там нет общей границы с Россией. Это их и спасло", - полагает аналитик.
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"…в Приднестровье нет проблем с природными ресурсами: там есть Днестр, откуда можно брать воду (а на Донбассе проблема с водой), там нет проблем с электроэнергией - там Дубоссарская ГЭС полностью обеспечивает их потребности", - сказал аналитик.
Эксперт заявил, что Приднестровье было самым индустриальным молдавским регионом, половина молдавской промышленности как раз и была на левом берегу, в частности, в Тирасполе.
Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко говорил, что по Донбассу Киев не должен пересекать две "красные линии" – автономия ОРДЛО и финансовое обеспечение этой территории.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.