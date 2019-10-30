Украине по Донбассу нельзя пересекать две "красные линии" - эксперт

По Донбассу Украине нельзя пересекать две "красные линии", полагает эксперт / sud.ua

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что Украина по Донбассу не должна пересекать две "красные линии".

Первая "красная линия" - это автономия отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а вторая - финансовое обеспечение ОРДЛО, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, если Киев предоставит автономию территориям, подконтрольным боевикам, то нашей стране грозит "парад суверенитетов" и развал.

"…если на нас повесят финансовое обеспечение ОРДЛО, это станет огромной торпедой, которая пробьет в нашем судне брешь ориентировочно в 5 миллиардов долларов в год. Нам негде взять эти деньги, потому что… Украина, по большому счету, сегодня в мире никому не интересна и ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию", - утверждает он.

Романенко подчеркнул, что украинскому государству не стоит идти на поводу у Российской Федерации и делать так, как она требует в Минске - закреплять в Конституции автономию ОРДЛО и принимать территорию под контроль Киева без какого-либо серьезного финансового обеспечения и фонда восстановления Донбасса.

Читайте такжеЗеленский назвал единственное отличие Донбасса от Приднестровья"…Нам будет дешевле и безопаснее "заморозить" ситуацию, как есть. И это тоже может быть предметом договоренностей", - сказал эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский в Мариуполе говорил, что прекратить войну на Донбассе и вернуть захваченные территории под контроль Киева можно только дипломатическим путем. Экс-президент Петр Порошенко говорил о таком же пути возвращения Донбасса.