Зеленский в Мариуполе рассказал, как планирует прекратить войну на Донбассе

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны на Донбассе и возвращение ныне оккупированных территорий можно осуществить лишь дипломатическим путем. Об этом глава государства заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

По словам президента, прекращение войны и возвращение всех украинских территорий - основная задача власти.

"Мы знаем, что сделать это возможно единственным путем - дипломатическим. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский принял участие в Международном инвестиционном форуме RE: THINK. Invest in Ukraine, который открылся в Мариуполе. Во время открытия форума Зеленский сравнил Украину с компанией Apple, которая начинает свой путь в гараже.