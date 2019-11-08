Зеленский на встрече ОБСЕ охарактеризовал разведение сил у Золотого

Зеленский констатировал об успешном разведении войск в Золотом / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств в районе города Золотое Луганской области в зоне проведения ООС прошло успешно и без инцидентов.

"Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал", - сказал он во время визита в офис ОБСЕ в Украине и встречи с главой миссии Яшаром Халитом Чевиком, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, он лично посещает места, где планируется разведение сил и средств, чтобы осмотреть условия жизни местных жителей и услышать их отношение к разведению.

Читайте такжеЗеленский на встрече ОБСЕ охарактеризовал разведение сил у Золотого"Мы были в Станице Луганской. Уже до конца ноября закончат мост. Затем были в Золотом. Мы видим, что почти все ждут разведения и радуются, что оно запланировано", - рассказал он.

Президент подчеркнул, что после разведения в Золотом решаются проблемы инфраструктуры, а также доступности медицинского обслуживания для местных жителей.

Ранее сообщалось, что в населенные пункты на временно оккупированных территориях Донбасса, в которых проходит процесс отвода сил и средств, могут быть переброшены "внутренние войска" "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, штаб Операции объединенных сил и представители "ДНР" назвали разные даты начала разведения сил в Петровском Донецкой области.