В Днепре семилетнему ребенку взрывом оторвало руку: подробности и фото

В Днепре прогремел взрыв / УНИАН

Жуткий случай произошел в субботу, 29 февраля, на жилмассиве Красный Камень в Днепре. Так, на Рубиновом бульваре прогремел взрыв, в результате которого семилетний ребенок остался без руки.

По данным Днепр оперативный, у пострадавшего взорвалось взрывное устройство осколочного типа, в результате чего ему оторвало кисть, а осколки прошили тело. Свидетели происшествия сразу же бросились оказывать помощь, а также вызвали медиков и полицию. Семилетнего мальчика экстренно госпитализировали в Областную детскую больницу.

"Ребенок получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость. Он сейчас в реанимации. Собираем бригаду для операции", - рассказал директор детской областной больницы на Космической Хитрик Александр Львович.

Правоохранители и спасатели исследовали место происшествия и обнаружили предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда.

Как ранее сообщал Главред, в клубе села Угринов Пидгаецкого района Тернопольской области прогремел ужасный взрыв, после которого вспыхнул пожар.