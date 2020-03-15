Яценюк – в больнице: у экс-премьера назвали причину приезда в клинику

Арсений Яценюк / УНИАН

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк посетил столичную клинику Борис, рассказала его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

По ее словам, политик побывал в клинике в связи с необходимостью прохождения плановой процедуры.

"Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсений Яценюк увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он действительно был в клинике, но по причинам, которые не связаны с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания", - написала Лаппо в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Яценюка заметили возле киевской клиники Борис. Якобы он был в медицинской маске в обессиленном состоянии и долго не мог выйти из авто.

Отмечается, что Яценюку помогали дойти к входной двери, а его охранник был в медицинской маске.