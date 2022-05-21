В Киеве, Харькове и Херсоне прозвучали сильные взрывы - первые подробности

В Украине объявлена воздушная тревога. Под угрозой ракетного удара почти вся территория страны.
В субботу, 21 мая, в нескольких городах Украины прозвучали сильные взрывы. В частности, в Киеве, Харькове, Николаеве и Херсоне. Об этом пишут Telegram-канали со ссылкой на местных жителей. В то же время официальной информации пока что нет.
Отметим, что по стране объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог сейчас выглядит так:
По предварительным данным, взрывы в Киевской области - это работа ПВО.
Как сообщает Telegram-канал Харьков Life, до объявления воздушной тревоги в некоторых районах города был сильный дым. Ближайшие населённые пункты тоже окутаны дымом.
Как сообщал Главред, утром в пятницу, 20 марта, в Киевской области и Киеве прозвучали мощные взрывы. Перед этим в столице, области и многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Вечером 20 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате обстрела вспыхнул сильный пожар, дым был виден с любой точки города.
Другие новости:
- Ракетный удар по Одесщине: оккупанты уничтожили "стратегически важный объект" – туалет на пляже
- Оккупанты ударили по школе в Северодонецке, где прятались более 200 человек: есть погибшие
- Разнесли базу РФ с "фейерверком": разведчики ДШВ уничтожили 30 рашистов, вызвав огонь на себя