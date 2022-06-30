В РФ их не считают за солдатов: бутяты массово отказываются стоять на передовой

Бутяты массово отказываются стоять на передовой / Скриншот

Оккупанты бурятской национальности массово убегают от боев с украинскими защитниками, а в Улан-Удэ уже готовятся встречать гробы со своими "двухсотыми".

В город отправят трупы оккупантов из 11 отдельной десантно-штурмовой бригады. Очевидно, их российская армия считает немного ценнее бурятов-танкистов, пишет "24 канал".

По информации журналистов, РФ даже не пытается сохранить жизнь своим солдатам. Это подтверждает переписка одного из офицеров бригады десантников с представителем штаба.

В штабе отчитывали оккупанта за решение отступать. Захватчику приказали "держать позиции при любых условиях". В качестве аргумента в штабе приводят то, что вчера на позиции оккупантов привезли "автоматические гранатометы". В то же время десантник огрызнулся, что "сам стой против спецназа".

24 канал

Напомним, в российской Бypятии закопали останки военнослужащего Бaтo Бacaнoва, которого ликвидировали в Украине ВСУ во время вторжения РФ. Российский оккупант был чемпионом РФ по танковому биатлону.

Также сообщалось, что в российском регионе Бурятия, откуда идет поток живой силы на войну в Украине, разгорелся настоящий бунт из-за высоких потерь оккупантов. Жены "боевых бурятов" записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с требованием вернуть их мужей домой.

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