Под Черниговом оккупанты обстреляли людей, есть погибшие и раненые

Возле Чернигова оккупанты обстреляли людей, есть погибшие / фото скрин

Возле Чернигова оккупанты обстреляли людей, которые шли пешим маршрутом из города, есть погибшие и раненые.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил Суспільному информацию об обстреле людей вблизи Чернигова.

Известно, что люди шли пешим маршрутом из города и в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Информацию о погибших обнародовали мэр Корюковки Ратан Ахмедов и мэр Мены Геннадий Примаков.

Как сообщил Примаков, есть погибшая девушка из Мены. Также четыре человека из Мены с ранениями, которые не угрожают жизни, сейчас находятся в больнице. Еще есть погибшие из Сновска и Корюковки.

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