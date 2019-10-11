"Демократы" выясняют, что Трамп требовал от Украины взамен Javelin - СМИ

Дональд Трамп / Reuters

Политики от Демократической партии, которые запустили в Палате представителей процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, желают проверить, связано ли решение продать Украине противотанковые ракеты типа Javelin в 2018-м с тем, что официальный Киев закрыл расследование против сына экс-вице-президента Джо Байдена.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Politico. "Демократы" подозревают, что Трамп и его окружение начали оказывать давление на украинское правительство с требованием политических "услуг" гораздо раньше, чем считалось до этого.

Читайте такжеМощнее Javelin: в Украине тестировали ракетный комплекс "Стугна", видео"Думаю, все это часть проверки фактов, которой члены шести комитетов должны добиваться. И поскольку я член комитета по иностранным делам, с определенной точки зрения это и мой интерес", - заявил член Палаты представителей Джим Коста.

Еще двое его коллег, Гэри Конноли и Том Малиновский, тоже выразили крайнюю заинтересованность в изучении вопроса.

"Это точно в списке проверок, которые необходимо провести", - сказал Конноли.

Напомним ранее, американский Конгресс одобрил продажу новой партии Javelin Украине. До этого украинский посол в США Валерий Чалый заявлял о том, что официальный Киев работает над прямыми закупками американского оружия.

