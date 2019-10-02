Американский Конгресс одобрил продажу Javelin Украине - СМИ

США могут продать Украине 150 противотанковых ракет и две дополнительные танковые установки / ukrmilitary.com

Конгресс США утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 миллионов долларов. Речь идет о 150 противотанковых ракетах и двух дополнительных танковых установках. При этом уточняется, что решение пока что неофициальное.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника, Госдеп одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу оружия. Соответствующее решение может быть озвучено не позднее чем во вторник.

Bloomberg уточняет, что этот договор не является частью военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов, которую Конгресс одобрил ранее.

Как известно, Украина обращалась за оружием еще в начале лета прошлого года. В 2018 году США продали более 200 ракет и 37 пусковых установок.

Напомним, в начале августа стало известно, что правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для ВСУ.

Справка: Джавелин (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.