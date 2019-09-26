Трамп высказался о выделении финансовой помощи Украине

Дональд Трамп пообещал, что Украина продолжит получать финансовую помощь от США / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать военную финансовую помощь от Вашингтона.

"Мы работаем с Украиной. И мы хотим, чтобы другие страны тоже работали. Когда я говорю "работали", я имею в виду деньги. Они должны тоже давать больше денег. Мы дали много денег. Я дал вам противотанковые установки (Javelin – ред.), в то время как президент Обама вам отправлял покрывала и подушки. А я вам дал противотанковые установки. Многие люди не хотели этого делать, но я это сделал", - цитирует американского лидера theБабель.

Однако агентство Reuters со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что выделение порядка 30 млн долларов из 250 миллионов военной помощи Украине в нынешнем финансовом году будут задержаны.

Источники не сообщили, связана ли данная ситуация с решением Трампа в связи с тем, что Европа оказывает Украине недостаточную финансовую поддержку.

Как ранее сообщалось, Белый дом намерен задерживать выделение траншей по финансовой помощи Украине, до тех пока европейские страны не начнут делать в пользу Киева равноценный вклад.

Напомним, западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Дональд Трамп дал подчиненным поручение заморозить выделение около 400 млн долларов США на помощь Украине за несколько дней до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.