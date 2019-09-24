Вашингтонский жадина: Трамп назвал условие, при котором Украине США точно даст денег

Дональд Трамп / Reuters

Белый дом намерен задерживать выделение траншей по финансовой помощи Украине, до тех пока европейские страны не начнут делать в пользу Киева равноценный вклад.

С таким заявлением во вторник, 24 сентября, выступил президент США Дональд Трамп.

"Я буду удерживать (выделение финансовой помощи — Главред) до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут делать вклад в Украину", — сказал он Трамп представителям СМИ в кулуарах Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Дональд Трамп дал подчиненным поручение заморозить выделение около 400 млн долларов США на помощь Украине за несколько дней до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.