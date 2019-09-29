Лоббист Javelin: СМИ рассказали об особом интересе Волкера к Украине

Курт Волкер / Reuters

Подавший в отставку с поста спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как пишет издание Politico, Волкер входил в лоббистскую компанию BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.

При этом Волкер выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем. Он также поддерживал поставки Украине комплексов Javelin, отмечает издание.

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В статье подчеркивается, что из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть вопросы к спецпредставителю Госдепа по Украине, который подал в отставку после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Волкер дал совет Зеленскому, как разговаривать с Путиным.